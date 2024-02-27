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Фестиваль национальных культур, Августовский канал, неманский хрусталь - Дни Гродненской области на ВДНХ в Москве пройдут с 1 по 25 марта
Фестиваль национальных культур, Августовский канал, неманский хрусталь и многое другое представит Гродненская область на ВДНХ с 1 по 25 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуоблисполкома.
Экспозиция региона расположится в белорусском павильоне на территории крупнейшего многофункционального выставочно-конгрессного комплекса Москвы. В ней будут представлены предметы нематериального культурного наследия, которые включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Гродно предстанет перед посетителями на экранах. "В городе над Неманом сняли около полусотни фильмов, - сказали в пресс-службе облисполкома. - Экспозиция "Гродненщина кинематографическая" раскроет интересные факты и покажет любопытные экспонаты из мира кинематографа". "Гродненщина фестивальная" расскажет о многонациональном празднике, который объединяет людей разных национальностей, живущих в Беларуси, о Республиканском фестивале национальных культур. Этот фестиваль проходит по всей стране и завершается в Гродно.
Посетителям выставки представят также эксклюзивную коллекцию знаменитого белорусского стеклозавода "Неман". Неповторимые хрустальные произведения искусства покорят сердца москвичей и гостей Москвы.
Познакомятся гости павильона и с жемчужиной Гродненщины - Августовским каналом. Это гидротехническое сооружение первой половины 19 века - трансграничная водная артерия, соединенная с другими, протекающими по Центральной и Восточной Европе. Длина канала - 101,2 км, в том числе 23 км на территории Беларуси.
У каждого посетителя павильона в Дни Гродненской области будет возможность изучить туристический потенциал региона, познакомиться с предложениями оздоровительного отдыха, памятниками истории и архитектуры.
Желающие также смогут запечатлеть себя на память с древней богиней охоты Зеваной.
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