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Фестиваль национальных культур переместился на Августовский канал

Фестиваль национальных культур продолжается, но уже не в Гродно. Сегодня его участники отправились на Августовский канал. Там отметят 200-летие начала строительства уникального гидротехнического сооружения, которое объединило польскую реку Вислу и белорусский Неман.

Корреспондент АТН Лидия Заблоцкая рассказала последние новости предстоящего праздника (подробности в видео).

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