Фестиваль науки проходит в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад Беларуси сегодня превратился в гигантскую научную лабораторию с лекциями и практическими занятиями по десяткам, а то и сотням разных дисциплин - от микробиологии до робототехники, от генетики и цитологии до атомной энергетики. Фестиваль науки рассчитан на участников самого разного возраста, а прежде всего - на детей и юношества. Цель проекта - повышение престижа науки в обществе, популяризация достижений белорусских ученых и профориентирование талантливой молодежи. В рамках научного форума работают арт-галерея, музей под открытым небом и музыкальные площадки. Ожидается, что фестиваль науки посетят не менее десятка тысяч человек.