Фестиваль песчаных скульптур проходит в Санкт-Петербурге

От парижских достопримечательностей до пирамид Гизы. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль песчаных скульптур. Недавние дожди едва не разрушили хрупкие арт-объекты, однако их реставрировали и покрыли раствором клея. Экспозиция проходит на пляже Петропавловской крепости. Тема в этом году - "Мир без границ" - своеобразная компенсация за отсутствие реальных путешествийв эпоху пандемии.



Черпая вдохновение в самых узнаваемых особенностях различных стран и культур, 15 мастеровсоздали 20 скульптур. Посетители могут полюбоваться композициями, изображающими Бразилию, Северную Америку, Италию, Грузию и другие страны. А для тех, кому целого мира мало, скульпторы создали живописный сказочный замок.



