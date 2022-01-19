Фестиваль по закаливанию проходит в Полоцком районе

Фестиваль по закаливанию объединил в Полоцком районе участников из Беларуси и России. В программе спортивные заплывы, мастер-классы и традиционные крещенские купания. Возрастные группы до 60+. Среди участников и представители клуба любителей закаливания России "Янтарные моржи" из Калининграда. На водоеме обустроили две купели - для спортсменов и для всех желающих окунуться.



Фестиваль будет проходить весь день. Для гостей организована торговля, а также полевая кухня.