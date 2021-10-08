Фестиваль "Покровская радость" - концерты, выставки, мастер-классы, спектакли, литературные встречи

"Покровская радость". Самый большой православный фестиваль в Беларуси в этот раз сменил свою прописку. До праздника Покрова Пресвятой Богородицы его можно посетить на площадке Дворца культуры МТЗ. Программа насыщенная: концерты, выставки, мастер-классы, спектакли, литературные встречи. Особой популярностью пользуются вечерние тематические диалоги со священнослужителями.



На фестивале "Покровская радость" молитвенную помощь можно получить в монастырях и храмах восьми стран - именно столько участников представляют ближнее и дальнее зарубежье на форуме.