Фестиваль "Покровская радость" приурочен к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Матери

Православный фестиваль "Покровская радость" стартует в Минске. Шестой по счету форум приурочен к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Матери. Десятидневный духовный проект соберет в белорусской столице участников из семи стран. По традиции у форума насыщенная программа для людей разных возрастов и интересов.



В этом году "Покровская радость" прозвучит как никогда символично: форум открывает для себя, участников и гостей новую площадку. Отныне и навсегда духовный праздник размещается на локации "Ковчега" - культурно-просветительского центра, созданного при Свято-Елисаветинском монастыре. Шесть этажей, площадь в 12 тысяч квадратных метров, на которой разместят музыкальный, кино- и театральный залы, выставочные и галерейные пространства, уютное кафе.



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