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Фестиваль "Радость" в этом году встречает гостей на новой площадке

В Минске продолжается православный фестиваль "Радость". Уже шестой по счету форум, посвященный празднику Покрова Божией Матери, в этом году встречает гостей на новой площадке. Огромное здание на 12 тысяч квадратов с кино-, театральным и музыкальным залами, выставочными локациями, торговыми рядами и уютным кафе - культурно-просветительский центр "Ковчег" - дает участникам разных возрастов найти себе занятие по душе.

В том, что "Радость" для всех, убедилась и наш корреспондент Наталья Бордиловская.

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