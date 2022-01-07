Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве

В Москву снова вернулся фестиваль "Путешествие в Рождество". Пусть не так массово, как в допандемийные годы, но весело и празднично. Какие игрушки украсили елки из Москвы, Пекина и Копенгагена?



По праздничной столице России прошлась Дарья Белоусова-Петровская. Если в 2020-м короновирус украл у россиян новогодние праздники, практически все было закрыто, то в этом году дух Рождества и Нового года снова вернулся в Москву. Столица России, словно нарядная барышня, завлекает яркими огнями, запахом глинтвейна, свежей выпечки и зимними забавами.



Несмотря на то, что массовые гулянья в центре Москвы все-таки ограничили - нет шумных ярмарок с представлениями уличных артистов, новогоднее настроение это не испортило. Многие создают его себе сами. Кто-то обвешивается гирляндами и надевает новогодние колпаки, а кто-то примеряет на себя образ новогодней ели, которая нарядная из лесу к нам пришла.

