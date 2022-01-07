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Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве
В Москву снова вернулся фестиваль "Путешествие в Рождество". Пусть не так массово, как в допандемийные годы, но весело и празднично. Какие игрушки украсили елки из Москвы, Пекина и Копенгагена?
По праздничной столице России прошлась Дарья Белоусова-Петровская. Если в 2020-м короновирус украл у россиян новогодние праздники, практически все было закрыто, то в этом году дух Рождества и Нового года снова вернулся в Москву. Столица России, словно нарядная барышня, завлекает яркими огнями, запахом глинтвейна, свежей выпечки и зимними забавами.
Несмотря на то, что массовые гулянья в центре Москвы все-таки ограничили - нет шумных ярмарок с представлениями уличных артистов, новогоднее настроение это не испортило. Многие создают его себе сами. Кто-то обвешивается гирляндами и надевает новогодние колпаки, а кто-то примеряет на себя образ новогодней ели, которая нарядная из лесу к нам пришла.
Проект "Елки больших городов"
А это настоящая галерея дизайнерских елок. Их украшали известные российские музыканты, артисты и медиаперсоны. Основная тема этого проекта - "Елки больших городов". То есть, прогуливаясь по этой площадке, вы можете побывать в Париже и Нью-Йорке, Копенгагене и Пекине, Берлине и Амстердаме. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва.
Догадаться, какому городу принадлежит та или иная елка, можно по игрушкам. Московская - это сердце столицы, Кремль и его символ - рубиновая звезда Спасской башни. Пекин - китайский дракон и зимние виды спорта, ведь именно этот город уже в феврале примет 24-ю зимнюю Олимпиаду. Париж весь пылает страстными огнями любви, а Копенгаген - это путешествие в сказки Андерсена, где можно встретить Стойкого Оловянного Солдатика и Снежную Королеву. И, конечно, главный символ Нового года - это Дед Мороз и Снегурочка.
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