ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фестиваль "Радость": православный рождественский форум открылся в Минске

Рождественская "Радость" в Минске! Традиционный православный фестиваль поможет белорусам подготовиться к главным зимним праздникам и получить соответствующее светлое настроение. Форум, организованный Свято-Елисаветинским монастырем, будет длиться две недели и представит насыщенную программу мероприятий. Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все