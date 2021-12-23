Фестиваль "Радость": православный рождественский форум открылся в Минске

Рождественская "Радость" в Минске! Традиционный православный фестиваль поможет белорусам подготовиться к главным зимним праздникам и получить соответствующее светлое настроение. Форум, организованный Свято-Елисаветинским монастырем, будет длиться две недели и представит насыщенную программу мероприятий. Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).