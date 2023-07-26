Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни пройдет в Центральном ботаническом саду

Центральный ботанический сад - это не просто оазис природной экзотики, но и территория для саморазвития, а также поддержки здорового образа жизни. Фестивальные зоны йоги, площадки арт- и водотерапии - это только часть локаций, которые представят жителям города и гостям Минска летом во время тематических фестивалей. В программе диалоги с психологами, лекции от медиков и коучей.