Фестиваль "Шлях Цмока"- один из успешных туристических проектов Березинского заповедника

Сегодня в Беларуси, в Европе, может быть, да и вообще на земле, не так много уголков, где остается первозданной нетронутой наша природа. И вот если развить мысль - мифология и заповедные территории, где же жить мифологическим персонажам, где же жить духам леса, болота? Только на заповедной территории, где минимум людей, где нет беспокойства, где они наедине с природой. У нас в Беларуси здесь единственный биосферный заповедник.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника