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Фестиваль "Шлях Цмока"- один из успешных туристических проектов Березинского заповедника
Через богатство белорусской мифологии привлечь внимание к современным проблемам экологии - в Березинском биосферном заповеднике уже в третий раз прошел Международный фестиваль "Шлях Цмока". Праздник знакомил гостей с легендами и сказками, персонажами мифов, с самыми живописными уголками природы и эконаучными лабораториями. Вниманию посетителей - город мастеров, ярмарка ремесел и гостеприимный уголок с национальной кухней.
Сегодня в Беларуси, в Европе, может быть, да и вообще на земле, не так много уголков, где остается первозданной нетронутой наша природа. И вот если развить мысль - мифология и заповедные территории, где же жить мифологическим персонажам, где же жить духам леса, болота? Только на заповедной территории, где минимум людей, где нет беспокойства, где они наедине с природой. У нас в Беларуси здесь единственный биосферный заповедник.
Форум "Шлях Цмока" - один из успешных туристических проектов Березинского заповедника. В этом году собрал около трех тысяч посетителей. Помимо фестиваля в течение всего года гостям предлагают десятки маршрутов и тематических экскурсий.
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