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Фестиваль "Сожскі карагод" пройдет в Гомеле в сентябре
Лучшие танцевальные коллективы, спецэффекты и масштабное шоу. В Гомеле в сентябре пройдет фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод". После перерыва из-за ковидных ограничений организаторы готовят триумфальное возвращение. Заявок на участие больше, чем до пандемии. В числе конкурсантов танцоры из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Особенность "Сожскага карагода" - появление номинации "Лучший цирковой коллектив". Ну а главной изюминкой мероприятия станет масштабная церемония открытия.
Николай Светогор, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома:
Мы пока не будем раскрывать все секреты, потому как хотелось бы подготовить замечательный сюрприз. Я уверен, что он не оставит никого равнодушным, он будет подготовлен по последнему слову техники, сейчас над ним работают лучшие специалисты.
Десятый "Сожскі карагод" ожидает более семи тысяч гостей. Юбилей гомельского форума совпал с еще одной круглой датой - в сентябре город над Сожем отметит 880 лет со дня основания. История областного центра станет частью концепции фестиваля.
Фото: Гомельские ведомости
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