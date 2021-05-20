Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Фестиваль творчества детских коллективов прошел в Минске

Хореографические шоу, театральные этюды и выступления юных вокалистов. В конце учебного года во Дворце Республики прошел традиционный фестиваль творчества лучших детских коллективов "Мир глазами детей". На сцене - участники ансамблей и студий учреждений дополнительного образования Минска. Номера к финальному концерту юные таланты готовили вместе с преподавателями в течение года.

Все гости могли ознакомиться с работами участников разных кружков Минского дворца детей и молодежи. Также удивляли модными показами, цирковыми номерами, огненно-световым шоу.