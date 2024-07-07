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Фестиваль в Александрии в очередной раз показал единство и силу славянских народов
Цветок папоротника, венок, костер и славянское единство - Александрия отметила главный праздник лета. Гостеприимный агрогородок на берегу Днепра собрал десятки тысяч человек не только из разных уголков Беларуси. Впервые купальскую ночь встретили гости из Азербайджана, Узбекистана, Мордовии, традиционно в Александрию съезжаются представители разных регионов России. За 15 лет фестиваль стал местом притяжения для творческих людей и истинных поклонников самобытной славянской культуры.
Праздник все годы поддерживает Президент Беларуси. И обязательно находит время разделить этот вечер с белорусами. Яркие аккорды купальской ночи собрала Вероника Бута.
Александрия собрала друзей именно в ту самую волшебную ночь. Дата проведения фестиваля совпала с датой народного обряда Купалье. Такое бывает крайне редко, за 15 лет лишь в третий раз. Возможно, гости фестиваля нашли тот самый цветок папоротника.
Купалье, пожалуй, самый таинственный и самый красивый древний славянский праздник. Не удивительно, что из года в год в гостеприимную Александрию съезжаются десятки тысяч гостей. Минувший фестиваль собрал 80 тысяч человек, в этом году не менее насыщенно.
В нынешнем году на Купалье немало гастрономических новинок - ребрышки в вишневой глазури, например.
Территория торжества в 2024 году увеличилась на гектар. Количество участников тоже бьет рекорды. Более 200 белорусских ремесленников плюс мастера из 22 регионов России, Азербайджана и Узбекистана. В Беларуси не делят на своих и чужих!
За 15 лет небольшой местный форум вырос в настоящий славянский фестиваль искусств. А тематика Купалья ни разу не повторилась. Александр Лукашенко в свое время не просто поддержал идею праздника братских народов - он всегда находил и находит время поздравить земляков и гостей.
Президент Беларуси по традиции встретил Купалье дома
И в этом году Александр Лукашенко по традиции встретил Купалье дома - в Александрии.
Теплый прием - благодарность за возможность сегодня быть вместе, в Александрии, возможность всей семьей отдыхать в мире и безопасности, благодарность за то, что из маленького уютного праздника фестиваль превратился в событие национального и международного масштаба!
Президент никогда не скрывал: его место силы здесь, на малой родине, в окружении своих людей. Здесь Александр Лукашенко восстанавливается после недавней поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества, а до этого - череды торжеств по случаю Дня Независимости. Июль - один из самых тяжелых месяцев в графике Президента. А дома, как говорится, и стены помогают.
Уютный уголок Беларуси нашел место и в сердцах гостей фестиваля. Александр Лукашенко призвал смотреть шире и активнее восстанавливать неперспективные села, чаще бывать на малой родине.
Александр Лукашенко пригласилвсех на Трофимову криницу. А еще признался, чему за 30 лет президентства он так и не научился... Безразличию!
Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, - а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все, даже порой то, чего ты не знаешь, - и это самое сложное. Это самое сложное - прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны - что ты чего-то еще не доделал, ты что-то не сделал... А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России, что самое трудное, я ему сказал: оправдать доверие людей. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали.
Зара, Александр Панайотов и Надежда Крыгина, Жанет, Ирина Дорофеева и Руслан Алехно - в эту купальскую ночь на сцене в Александрии зажигали белорусские и российские звезды эстрады.
О мудрости, силе любви, верности и уважении. Купальская сказка Александрии именно об этом - об исконных славянских ценностях. 3 тысячи человек в партере и десятки тысяч вокруг создавали незабываемую атмосферу этого праздника.
На берегу Днепра пели до рассвета, искали заветный цветок папоротника, загадывали желания, одно из которых - встретиться здесь вновь через год и так же искренне друг другу улыбаться.
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