Фестиваль в Александрии в очередной раз показал единство и силу славянских народов

Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, - а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все, даже порой то, чего ты не знаешь, - и это самое сложное. Это самое сложное - прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны - что ты чего-то еще не доделал, ты что-то не сделал... А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России, что самое трудное, я ему сказал: оправдать доверие людей. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси