Бренд, угощение и идея для праздника. Фестиваль вишни проходит в Глубоком. Восьмой и, как говорят местные жители, первый - под проливным дождем. Однако даже непогода не помешала организовать широкую ярмарку, традиционное театрализованное шествие и чествование лучших работников района. На главную сцену пригласили врачей Глубокской больницы и волонтеров. Гости фестиваля могли посетить и резиденцию Вишневой королевы. Причем в городе даже установлен памятник вишне и одна из улиц носит название Вишневая - заложен сад. Местные жители убеждены: их ягода - самая вкусная.

