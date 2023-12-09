Фестиваль военно-патриотической песни "Катюша" стал международным. Белорусы покорили публику песней "Помните"

Разные команды представлены на конкурсе. Таких природных данных, как у Казахстана и Азербайджана, у нас, к сожалению, нет, но Беларусь поет душой. Я считаю, что мы уникальны. Все ребята из разных уголков нашей страны подобраны, и каждый в группе привносит свою интересную изюминку. Нам очень не хватает наших солистов, которые еще есть в составе группы. Но группа настолько универсальна, что мы можем подстроиться под любой состав. Но самое главное - петь душой, достучаться до зрителяименно через внутреннюю подачу произведения.

Юлия Залуцкая, руководитель народного вокального ансамбля "Концертная группа ВВС и войск ПВО" Вооруженных Сил Беларуси