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Фестиваль военно-патриотической песни "Катюша" стал международным. Белорусы покорили публику песней "Помните"

В Москве прошел финал фестиваля военно-патриотической песни "Катюша". Впервые он стал международным. Участие приняли исполнители из 18 государств - не только стран СНГ, но и Африки, а также Вьетнама, Кубы, Никарагуа, Монголии, Габона. Конкурс проходил в трех номинациях: "Лучший вокальный коллектив", "Лучший ансамбль" и "Лучший солист".

Беларусь представил квинтет от войск противовоздушной обороны. Из нескольких песен, которые звучали в отборочных конкурсах, для финала жюри выбрало композицию белорусских авторов "Помните", которая посвящена подвигу героев Великой Отечественной войны. Песня настолько затронула зрителей, что во время исполнения весь зал встал.


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Разные команды представлены на конкурсе. Таких природных данных, как у Казахстана и Азербайджана, у нас, к сожалению, нет, но Беларусь поет душой. Я считаю, что мы уникальны. Все ребята из разных уголков нашей страны подобраны, и каждый в группе привносит свою интересную изюминку. Нам очень не хватает наших солистов, которые еще есть в составе группы. Но группа настолько универсальна, что мы можем подстроиться под любой состав. Но самое главное - петь душой, достучаться до зрителяименно через внутреннюю подачу произведения.
Юлия Залуцкая, руководитель народного вокального ансамбля "Концертная группа ВВС и войск ПВО" Вооруженных Сил Беларуси


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Это не просто фестиваль, это настоящий международный конкурс. Это большие возможности международных отношений, международной дружбы, ведь все участники едины, объединены одной целью, мы стоим на сцене и поем об одном и том же: о мире, о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. И желаем всем уверенности в завтрашнем дне и мирного неба.
Екатерина Чигирь, солистка народного вокального ансамбля "Концертная группа ВВС и войск ПВО" Вооруженных Сил Беларуси

На фестивале "Катюша" белорусы заняли второе место. Их соперниками в номинации "Лучший вокальный ансамбль" сталиисполнители из Азербайджана, Армении, Казахстана и России. В фестивале участвуют военные и члены их семей, ветераны войны, курсанты военных училищ.

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