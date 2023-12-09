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Фестиваль военно-патриотической песни "Катюша" стал международным. Белорусы покорили публику песней "Помните"
В Москве прошел финал фестиваля военно-патриотической песни "Катюша". Впервые он стал международным. Участие приняли исполнители из 18 государств - не только стран СНГ, но и Африки, а также Вьетнама, Кубы, Никарагуа, Монголии, Габона. Конкурс проходил в трех номинациях: "Лучший вокальный коллектив", "Лучший ансамбль" и "Лучший солист".
Беларусь представил квинтет от войск противовоздушной обороны. Из нескольких песен, которые звучали в отборочных конкурсах, для финала жюри выбрало композицию белорусских авторов "Помните", которая посвящена подвигу героев Великой Отечественной войны. Песня настолько затронула зрителей, что во время исполнения весь зал встал.
Разные команды представлены на конкурсе. Таких природных данных, как у Казахстана и Азербайджана, у нас, к сожалению, нет, но Беларусь поет душой. Я считаю, что мы уникальны. Все ребята из разных уголков нашей страны подобраны, и каждый в группе привносит свою интересную изюминку. Нам очень не хватает наших солистов, которые еще есть в составе группы. Но группа настолько универсальна, что мы можем подстроиться под любой состав. Но самое главное - петь душой, достучаться до зрителяименно через внутреннюю подачу произведения.
Это не просто фестиваль, это настоящий международный конкурс. Это большие возможности международных отношений, международной дружбы, ведь все участники едины, объединены одной целью, мы стоим на сцене и поем об одном и том же: о мире, о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. И желаем всем уверенности в завтрашнем дне и мирного неба.
На фестивале "Катюша" белорусы заняли второе место. Их соперниками в номинации "Лучший вокальный ансамбль" сталиисполнители из Азербайджана, Армении, Казахстана и России. В фестивале участвуют военные и члены их семей, ветераны войны, курсанты военных училищ.
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