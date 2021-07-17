Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" шагает по Беларуси, на три дня его столицей стал Бобруйск

Утренняя программа была посвящена спортивным состязаниям, а вечером наградили лучших вокалистов и художников. Фестивальная программа в Бобруйске завершилась праздничным концертом и красочным фейерверком.

Пятнадцать заданий рассчитаны на тех, кому от трех до четырнадцати. Ребята тут же бросились их выполнять. Некоторые взрослые рядом обреченно вздохнули - пройти спортивный квест и заработать подарки им не позволяет возраст.

Кажется, сегодня возле "Бобруйск-Арены" собралось полгорода. Приехали даже из соседнего Могилева, а то и из Гомеля.













Но, как говорится, не спортом единым. Еще на входе гостей фестиваля встречают стройные ряды местных умельцев со всего региона. По соседству тяжелая артиллерия -здесь и на скалу помогут взобраться, и на карте маневрировать научат, а кто-то и вовсе посидит за рулем "степного богатыря". Пока, правда, в силу возраста без тест-драйва.

Не только услышать, но и увидеть, стать непосредственным участником и прикоснуться к тайнам истории. Экскурсии, конкурсы юных вокалистов и художников, знакомство со спортивными достижениями. "Вытокі" раскрывают возможности и потенциал каждого региона. Это ли не лучшая реклама национального бренда?!

Следующая точка на карте фестиваля -Солигорск, там мероприятие продолжится через неделю. И финальный аккорд "Вытокаў" этого года прозвучит в конце августа в Минске.