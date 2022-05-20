3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" стартовал в Речице
Богатое историко-культурное наследие и популяризация спорта!
Речица принимает гостей на республиканском фестивале "Вытокі". Первый день праздника - просветительский. Участники масштабного пресс-тура ознакомились с достопримечательностями города, а также оценили потенциал промышленного туризма в Речице. Важная составляющая фестиваля - спорт. В рамках семинара-практикума по олимпийскому образованию презентовали проекты. Их цель - популяризация спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Проекты очень большие, образовательные проекты. Самое главное, что задействованы все уровни образования - от дошкольного до вуза. Это олимпийские уроки, которые у нас проходят. В этом году он второй, в 2021 году проводили впервые. И программы "Олимпийский мир" и "Олимпийские знания" для учреждений образования.
Финал первого дня фестиваля - музыкальный. Руководитель арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат погрузит слушателей в атмосферу органной музыки. В программе произведения разных эпох и стилей.