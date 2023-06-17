Фестиваль "Вытокі" принимает Гродненский регион. Какой области приготовиться?

Фестиваль "Вытокі" продолжает свое шествие по Беларуси. За 3 года идея культурно-спортивного форума успела покорить сердца многих. В эти дни эстафету принимает Гродненщина. Сосредоточием ярких красок, насыщенной программы и особой атмосферы стал Слоним. Один из самых древних белорусских городов оказался во власти олимпийского квеста. Желающих попробовать свои силы оказалось немало. Репортаж Кристины Камыш.

Бывает, что из-за повседневной рутины не остается времени на то, чтобы осознать, насколько многогранна наша Синеокая, какие мы, белорусы, талантливые, спортивные, умные, как много мы можем, сколько у нас богатств, исторических мест, памятников архитектуры, промышленных комплексов. Все это, как зеркало, отражает фестиваль "Вытокі" и параллельно объединяет людей. Возможно, именно поэтому спортивно-культурное мероприятие так полюбилось.

Начиная с популяризации семейных ценностей, когда вся семья может принимать участие в фестивале. Мы больше узнаем друг друга и начинаем абсолютно заслуженно гордиться своей страной.

По данным организаторов, в фестивале за два года поучаствовало более 200 тысяч человек. Но самым масштабным событием всегда был и остается олимпийский квест. Кстати, его в нынешнем, третьем сезоне предваряет олимпийский забег. На старт мини-марафона вышло около 500 детей. Чтобы все было честно, на дистанцию допустили только тех, кто младше девяти лет. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома





Всего же в Слониме было организовано около 30 площадок. На локации выполняешь задание - зарабатываешь отметку. За 15 штампов получаешь беспроводные наушники. Здесь все, за что мы так любим спорт, - эмоции, рекорды и, возможно, самые первые победы. И даже небольшой дождь во время фестиваля не испортил хорошее настроение.



Новая локация - "Игры нашего двора"



В этом сезоне на "Вытоках" представлена новая интересная локация - "Игры нашего двора". Она должна понравиться родителям, ведь здесь взрослых возвращают в детство и предлагают сыграть в классические забавы советских школьников. Например, классики, "картошка", "вышибала" или "резиночки".

На каждой локации кроме активной зоны есть и познавательная площадка, где можно узнать о дисциплине что-то новое и, конечно, взять телефон у тренера. И кто знает, вдруг именно так на "Вытоках" для кого-то уже начался путь к олимпу.



Яркая во всех смыслах - и по огненно-оранжевому цвету оформления, и по насыщенности развлечений - локация Белагропромбанка. Он около десяти лет является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета. Ни одно спортивно-массовое событие не проходит без участия банка, ведь у этих организаций одна миссия - развитие спорта в стране. Еще одна изюминка площадки Белагропромбанка - экспресс-уроки по финансовой грамотности.





Что касается Олимпа и спортивных результатов, то Слонимщина богата на таланты. На свою малую родину в дни проведения фестиваля не мог не приехать двукратный призер летних Олимпийских игр, а ныне глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.



"Приятно встречать гостей у себя на малой родине. Мой исток здесь. По всей республике проходит фестиваль, и в каждом городе сеть люди, которые покорили олимпийские вершины", - поделился своими впечатлениями прославленный спортсмен.



Стартовал день с открытия школьного стадиона в Жировичах. Более миллиона рублей было выделено из средств республиканского бюджета на строительство этого спортивного объекта. Все работы выполнены по современным стандартам с использованием новейших строительных технологий, что позволило сделать площадки безопасными. Стадион будет доступен для посещений не только учениками местной школы, но и для всех желающих.



Вообще в районе неплохая инфраструктура для подготовки ближайшего резерва и будущих чемпионов. Так, на Слонимщине культивируются около 20 видов спорта. Основные - легкая и тяжелая атлетики, бокс, все виды борьбы, гребля на байдарках и каноэ. Чиновники, ответственные за развитие отрасли, посетили СДЮШОРы Слонима. И это отличная возможность на месте обсудить насущные проблемы. Например, сейчас из-за жаркого лета гребцам недостает глубины в реке Щара.

Я желаю нашему юному поколению найти свой любимый вид спорта, и когда-то, может быть, мы увидим ребят на мировых аренах.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:



На сегодняшний день подготовку в спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерва проходят более тысячи атлетов под руководством 40 тренеров-преподавателей. По доброй традиции на укрепление базы регион получил от НОКа сертификат на 100 тысяч рублей.



Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси

Фестиваль переступил границу просто семейного фестиваля, ведь на всех площадках представлены наши национальные ценности, а на локациях, которые мы посещаем, труд людей. Люди через свои увлечения рассказывают о традициях белорусского народа.



На сегодняшний день подготовку в спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерва проходят более тысячи атлетов под руководством 40 тренеров-преподавателей. По доброй традиции на укрепление базы регион получил от НОКа сертификат на 100 тысяч рублей.



Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси



Но не только спортом едины. Гостей "Вытокаў" встречали стройные ряды местных умельцев. Свою продукцию подготовили многие предприятия региона. Вечернюю часть фестиваля открыла презентация коллекции одежды "Роднае - моднае".

А затем жителей и гостей Слонима ждал творческий музыкальный марафон - литературный и вокальный конкурсы, гала-концерт, дискотека и салют.



Следующая точка фестиваля "Вытокі" - Витебская область