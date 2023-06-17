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Фестиваль "Вытокі" принимает Гродненский регион. Какой области приготовиться?
Фестиваль "Вытокі" продолжает свое шествие по Беларуси. За 3 года идея культурно-спортивного форума успела покорить сердца многих. В эти дни эстафету принимает Гродненщина. Сосредоточием ярких красок, насыщенной программы и особой атмосферы стал Слоним. Один из самых древних белорусских городов оказался во власти олимпийского квеста. Желающих попробовать свои силы оказалось немало. Репортаж Кристины Камыш.
Бывает, что из-за повседневной рутины не остается времени на то, чтобы осознать, насколько многогранна наша Синеокая, какие мы, белорусы, талантливые, спортивные, умные, как много мы можем, сколько у нас богатств, исторических мест, памятников архитектуры, промышленных комплексов. Все это, как зеркало, отражает фестиваль "Вытокі" и параллельно объединяет людей. Возможно, именно поэтому спортивно-культурное мероприятие так полюбилось.
Начиная с популяризации семейных ценностей, когда вся семья может принимать участие в фестивале. Мы больше узнаем друг друга и начинаем абсолютно заслуженно гордиться своей страной.
По данным организаторов, в фестивале за два года поучаствовало более 200 тысяч человек. Но самым масштабным событием всегда был и остается олимпийский квест. Кстати, его в нынешнем, третьем сезоне предваряет олимпийский забег. На старт мини-марафона вышло около 500 детей. Чтобы все было честно, на дистанцию допустили только тех, кто младше девяти лет.
Всего же в Слониме было организовано около 30 площадок. На локации выполняешь задание - зарабатываешь отметку. За 15 штампов получаешь беспроводные наушники. Здесь все, за что мы так любим спорт, - эмоции, рекорды и, возможно, самые первые победы. И даже небольшой дождь во время фестиваля не испортил хорошее настроение.
Новая локация - "Игры нашего двора"
В этом сезоне на "Вытоках" представлена новая интересная локация - "Игры нашего двора". Она должна понравиться родителям, ведь здесь взрослых возвращают в детство и предлагают сыграть в классические забавы советских школьников. Например, классики, "картошка", "вышибала" или "резиночки".
На каждой локации кроме активной зоны есть и познавательная площадка, где можно узнать о дисциплине что-то новое и, конечно, взять телефон у тренера. И кто знает, вдруг именно так на "Вытоках" для кого-то уже начался путь к олимпу.
Яркая во всех смыслах - и по огненно-оранжевому цвету оформления, и по насыщенности развлечений - локация Белагропромбанка. Он около десяти лет является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета. Ни одно спортивно-массовое событие не проходит без участия банка, ведь у этих организаций одна миссия - развитие спорта в стране. Еще одна изюминка площадки Белагропромбанка - экспресс-уроки по финансовой грамотности.
Что касается Олимпа и спортивных результатов, то Слонимщина богата на таланты. На свою малую родину в дни проведения фестиваля не мог не приехать двукратный призер летних Олимпийских игр, а ныне глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.
"Приятно встречать гостей у себя на малой родине. Мой исток здесь. По всей республике проходит фестиваль, и в каждом городе сеть люди, которые покорили олимпийские вершины", - поделился своими впечатлениями прославленный спортсмен.
Стартовал день с открытия школьного стадиона в Жировичах. Более миллиона рублей было выделено из средств республиканского бюджета на строительство этого спортивного объекта. Все работы выполнены по современным стандартам с использованием новейших строительных технологий, что позволило сделать площадки безопасными. Стадион будет доступен для посещений не только учениками местной школы, но и для всех желающих.
Вообще в районе неплохая инфраструктура для подготовки ближайшего резерва и будущих чемпионов. Так, на Слонимщине культивируются около 20 видов спорта. Основные - легкая и тяжелая атлетики, бокс, все виды борьбы, гребля на байдарках и каноэ. Чиновники, ответственные за развитие отрасли, посетили СДЮШОРы Слонима. И это отличная возможность на месте обсудить насущные проблемы. Например, сейчас из-за жаркого лета гребцам недостает глубины в реке Щара.
Я желаю нашему юному поколению найти свой любимый вид спорта, и когда-то, может быть, мы увидим ребят на мировых аренах.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Фестиваль переступил границу просто семейного фестиваля, ведь на всех площадках представлены наши национальные ценности, а на локациях, которые мы посещаем, труд людей. Люди через свои увлечения рассказывают о традициях белорусского народа.
Но не только спортом едины. Гостей "Вытокаў" встречали стройные ряды местных умельцев. Свою продукцию подготовили многие предприятия региона. Вечернюю часть фестиваля открыла презентация коллекции одежды "Роднае - моднае".
А затем жителей и гостей Слонима ждал творческий музыкальный марафон - литературный и вокальный конкурсы, гала-концерт, дискотека и салют.
Следующая точка фестиваля "Вытокі" - Витебская область
Уже на следующей неделе фестиваль "Вытокі" отправится в Витебскую область. Город Глубокое готовится принимать гостей уже в грядущую пятницу, 23 июня.
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