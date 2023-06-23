Фестиваль "Вытокі" стартовал в Глубоком

Мы очень гордимся тем, что такой замечательный праздник пришел к нам в Глубокое. Очень приятно, что это фестиваль объединяет культуру и спорт. А уже совсем скоро на "Вытоках" стартует художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами", организованный галереей "Арт Хаос". В вечерней программе - спектакль и кинопоказ под открытым небом.



Татьяна Тарасевич, зампредседателя Глубокского райисполкома