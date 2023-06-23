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Фестиваль "Вытокі" стартовал в Глубоком
Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" проходит в Глубоком. Стартовал праздник в Международный Олимпийский день! Семейный фестиваль удивит насыщенной программой. В эти минуты с достопримечательностями, спортивными и туристическими объектами знакомятся журналисты.
Участники фестиваля и представители СМИ посетили детско-юношескую спортивную школу. На стадионе состоялось торжественное открытие праздника "Олимпийский день: спорт - для всех"! В Глубоком развивают футбол, волейбол, греко-римскую борьбу и легкую атлетику. Все отделения ДЮСШ на 100 % обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием.
Мы очень гордимся тем, что такой замечательный праздник пришел к нам в Глубокое. Очень приятно, что это фестиваль объединяет культуру и спорт.А уже совсем скоро на "Вытоках" стартует художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами", организованный галереей "Арт Хаос". В вечерней программе - спектакль и кинопоказ под открытым небом.
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