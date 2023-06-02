Фестиваль "Вытокі" в Барановичах стартует с культурной программы

Третий сезон культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" продолжается в Барановичах. Именно этот город Брестской области перехватывает эстафету у Жлобина.

Сегодня первый день. Он традиционно больше посвящен культурной составляющей и научной. Также в программе интерактив для самых маленьких "Гуляйце з намі - малюйце самі". В вечерней части - спектакль Национального академического драматического театра имени Максима Горького "Знойные мамочки".