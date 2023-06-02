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Фестиваль "Вытокі" в Барановичах стартует с культурной программы

Третий сезон культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" продолжается в Барановичах. Именно этот город Брестской области перехватывает эстафету у Жлобина.

Сегодня первый день. Он традиционно больше посвящен культурной составляющей и научной. Также в программе интерактив для самых маленьких "Гуляйце з намі - малюйце самі". В вечерней части - спектакль Национального академического драматического театра имени Максима Горького "Знойные мамочки".

Второй же день традиционно спортивный. В центре внимания - олимпийский квест для детей. Завершится субботний вечер гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады, фейерверком и дискотекой.

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