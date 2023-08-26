Фестиваль "Вытокі" завершает сезон большим праздником в Борисове

Финальный этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" принимает Борисов. День сегодня интересный и насыщенный.

Сначала знакомство руководства белорусского спорта, а также власти со спортивной инфраструктурой. Местная школа олимпийского резерва подарила миру немало титулованных атлетов, в том числе в борьбе и тяжелой атлетике. Затем участники отправились в стрелковый тир, а также в другие учреждения для подготовки детей.

Совсем скоро город превратится в большую спортивную площадку под открытым небом. На центральной площади развернутся всевозможные локации по любым видам состязаний. Это поможет ребенку определиться с хобби, может быть, и связать свою жизнь со спортом.