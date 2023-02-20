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Фестиваль зимней рыбной ловли прошел под Минском

Три часа на льду для самого большого улова. На гребном канале под Минском прошел чемпионат по зимней рыбалке среди профессионалов и юниоров. Показать свои навыки в добыче трофеев приехали более 70 любителей "клевого дела", а также гости из России.

Как правильно подобрать наживку, какую технику ловли лучше выбрать, чтобы получить весомый улов, разбирался Илья Цветков (видео).

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