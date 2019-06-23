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Фестивальная зона II Европейских игр разместилась в парке "Дримлэнд"
В Минске всех спортивных фанатов собирают основные фан-зоны. У каждой - своя программа и свой колорит. Пожалуй, самой разнообразной и музыкальной платформой стала фестивальная зона. Такой формат собрал вчера более тысячи участников.
В течение 12 ближайших дней - опен-эйр с зарубежными звездами электронной и поп-музыки. А также сразу несколько десятков зон активности. В атмосферу фестивального Минска окунулась Лидия Заблоцкая.
Фестивальная зона II Европейских игр разместилась здесь, в парке "Дримлэнд". И это больше чем просто фан-зона, потому что здесь располагается 20 локаций. Это и детская зона, и фуд-корт, и даже несколько главных сцен. Чтобы пройти вовнутрь и почувствовать полностью атмосферу всего города, достаточно приобрести билет.
Сориентироваться на площади в несколько сотен квадратных метров просто: помогают яркие указатели. Все зоны активности в рабочем режиме с полудня. Сразу у главного входа - внимание на мягкую фан-зону. На большом экране беспрерывно идут трансляции спортивных соревнований. В нескольких метрах от - трансфер в белорусское Средневековье.
Фестивальная зона - без возрастных ограничений. Для посетителей 0+ - головоломки в компании аниматоров.
В это время взрослые могут побыть в виртуальной реальности или встретиться с любимым спортивным клубом.
Ближе к вечеру большинство гостей встречаем в центре парка.
Все импульсы фестивальной зоны находятся здесь, на главной сцене. Лайнап расписан на все 12 дней с 16 до полуночи. Организаторы обещают каждый вечер самых ярких хедлайнеров, которые известны далеко за пределами Беларуси.
Парк собирает каждый вечер около тысячи музыкальных фанатов. И это отличная возможность расслабиться после напряженных соревнований. Ведь весь Минск изо дня в день живет Европейскими играми.
Фестивальная зона - это единственная локация, которая продолжит работать и после официального закрытия мультиспортивного форума. Ночной опен-эйр с участием зарубежных диджеев пройдет здесь 2 июля.
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