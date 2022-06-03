Фестивальный Гродно с самого утра живет атмосферой праздника

Сегодня здесь представители Польши, Молдовы. Они все наши, они живут тут. У нас нет разделений. Но национальность у них поляк, молдованин, казах, узбек, цыган. Все они говорили о том, что мы любим Беларусь, мы безмерно преданы своей стране, своему народу. Мы с глубоким уважением относимся к Президенту Беларуси, который делает все, чтобы здесь люди не чувствовали никаких различий по национальному признаку. Это действительно так. Мы приняли воззвание-обращение, которое будет направлено мировому сообществу, что Беларусь может являться примером сегодня, как могут жить люди разных национальностей в мире, согласии и единстве.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси