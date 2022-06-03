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Фестивальный Гродно с самого утра живет атмосферой праздника

Фестивальный Гродно сегодня с самого утра живет атмосферой праздника. Еще до официального открытия на улицах развернулся город мастеров. Залы музеев и культурных центров стали местом проведения тематических диалоговых площадок, презентаций и встреч за круглым столом. С подробностямиЮрий Карнелович.

Ощутить атмосферу праздника в Гродно в этом году сможет небывалое количество гостей не только со всей Беларуси, но и соседних стран. Присоединились к многонациональному культурному форуму и белорусы зарубежья. В город прибыли две делегации - из Санкт-Петербурга и Риги. Гостеприимство родной земли они разделили со всеми участниками фестиваля.

О дружбе народов и мирном сосуществовании культур и религий сегодня говорили и во время круглого стола "Беларусь - наш общий дом: единство наций и поколений". Его участники приняли обращение к мировому сообществу.


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Сегодня здесь представители Польши, Молдовы. Они все наши, они живут тут. У нас нет разделений. Но национальность у них поляк, молдованин, казах, узбек, цыган. Все они говорили о том, что мы любим Беларусь, мы безмерно преданы своей стране, своему народу. Мы с глубоким уважением относимся к Президенту Беларуси, который делает все, чтобы здесь люди не чувствовали никаких различий по национальному признаку. Это действительно так. Мы приняли воззвание-обращение, которое будет направлено мировому сообществу, что Беларусь может являться примером сегодня, как могут жить люди разных национальностей в мире, согласии и единстве.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Беларусь всегда себя позиционировала как миролюбивая страна с большим историческим наследием, в которую можно приезжать и которой можно восхищаться. Туристический потенциал страны демонстрировали в новом замке. Народные коллективы, музеи и дворцы - всем этим мы можем гордиться. Ждем к себе не только иностранных гостей, но и внутренний туризм развиваем.

Мы никого не агитируем, мы просто показываем, какая обстановка, атмосфера у нас в стране. Наша страна монолитная, единая. Мы уверенно смотрим в будущее, поскольку у нас есть реальное, хорошее настоящее.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

А еще мы помним историю и чтим традиции. Представители диаспор вместе с белорусами сегодня почтили память погибших в Великой Отечественной войне - возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера.

Сегодняшний день оказался богатым на открытия. В самом центре города появилась точная копия дома рыбака XVII века. Именно в нем проживал известный художник Наполеон Орда, его зарисовки и легли в основу проекта строительства дома.


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Мы нашли фундаменты, которые относятся к XVII веку. В прошлом здесь располагались три таких же здания. Вместе с Министерством культуры мы это все проработали, детально подходили ко всем вопросам.
Виталий Хрустель, представитель компании-застройщика
Город Гродно славен своим историческим прошлым, зданиями, сооружениями, которые являются историко-культурной ценностью. В разное время их облик был разный, но благодаря поддержке государства, благодаря программам целевым мы сегодня видим, как на протяжении десятилетий возрождаются некогда утраченные элементы.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Атмосфера праздника царит во всем городе. Свое мастерство демонстрировали не только артисты, сувениры на память предлагали и народные умельцы. Наталья Пивоварчик из лозы может сплести любую вещь. Признается, работа не сложная, но очень кропотливая. В Гродно на фестиваль национальных культур привезла только эксклюзив.


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Лозоплетением занимаемся уже давно, больше десяти лет. Приехали, конечно же, на фестиваль, потому что давно его очень ждали. Все люди его очень ждали, готовились. Привезли, конечно же, самые лучшие работы.
Наталья Пивоварчик, мастерица

Первый день культурного марафона показал, что горожане с нетерпением ждали возвращения фестиваля.

"Настроение просто восхитительное, подготовка города сумасшедшая, - говорит девушка. - Все настолько организовано, красиво. Город замечательный, люди с прекрасным настроением ходят".

Мужчина и внук: Мне этот праздник очень нравится. Во-первых, нравится своим многообразием, тем что мы видим, как себя ведут, развиваются национальные культуры. И вообще надо крепить дружбу между народами. А внук, наверно, сегодня будет первый раз смотреть осознанно на этот праздник.

Впереди еще два фестивальных дня. Уже завтра можно будет посетить национальные подворья, познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в Беларуси.

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