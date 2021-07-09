3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фестивальный Витебск будет удивлять изобилием мероприятий - и не только музыкальных
Витебск в предвкушении старта грандиозного праздника. XXX юбилейный "Славянский базар" удивит изобилием мероприятий - и не только музыкальных. На фестивальных площадках состоится открытый кубок по пляжному футболу, чемпионат по стритболу, матчевая встреча по боксу. Гостям, которые планируют ознакомиться с достопримечательностями древнего Витебска, предложат познавательные туристические маршруты, разработан новый квест для самостоятельного путешествия по фестивальному городу. Оценить красоту города каждый сможет и во время экскурсии на теплоходе по Западной Двине. Много площадок под открытым небом - настроение создадут ремесленники и уличные музыканты.
На площади Победы уже в день открытия состоится конкурс барабанщиц и мажореток. Приедут в Витебск около 700 человек. Приготовлен также и конкурс духовых оркестров и конкурс "Споем с оркестром", где будут играть оркестры народных инструментов, конкурс бытовых танцев. И, конечно, для детей будет работать любимая площадка - кукольный дворик.
Максимально насыщена выставочная и театральная афиша. Также подарком для гостей "Славянского базара" станет кинопоказ под открытым небом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все