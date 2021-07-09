Фестивальный Витебск будет удивлять изобилием мероприятий - и не только музыкальных

На площади Победы уже в день открытия состоится конкурс барабанщиц и мажореток. Приедут в Витебск около 700 человек. Приготовлен также и конкурс духовых оркестров и конкурс "Споем с оркестром", где будут играть оркестры народных инструментов, конкурс бытовых танцев. И, конечно, для детей будет работать любимая площадка - кукольный дворик.

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома

