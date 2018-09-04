Фету, рикотту и еще с десяток разных сыров умеет готовить Наталья Машкова

Фета, рикотта и еще с десяток разных сыров умеет готовить Наталья Машкова - жительница деревни Красновка в Крупском районе. Большой ассортимент из козьего молока женщина готовит в течение двух лет. У хозяйки десять коз.

Еще шесть лет назад семья Машковых жила в столице и даже представить не могла, что переедет в деревню.

О возвращении на малую родину - репортаж Натальи Кезик. Утро Натальи Машковой начинается в семь часов. Прежде, чем выпить чашку чая, хозяйка кормит своих питомцев - десять коз. Затем выгул на сенокосы, уборка вольеров. У каждой козы есть имя и даже собственное полотенце. Козы - очень опрятные животные.

Переехать из столицы в деревню Наталья решилась шесть лет назад. В деревне Красновка, в Крупском районе, остался родительский дом. Сейчас в здании со столетней историей семья Машковых постепенно делает ремонт. Муж работает в лесничестве, Наталья занимается домохозяйством и варит сыр.

Первый рецепт сыра хозяйка освоила два года назад. К этому времени для семьи делала свой творог, сливки и даже сгущенное молоко. Сейчас Наталья точно знает, как приготовить с десяток видов сыров. Для каждого своя закваска, ферменты и приправы. Среди смелых экспериментов - сыр качотта в белорусской золе.

Из одного литра козьего молока получается всего сто граммов сыра. Процесс приготовления небыстрый - занимает в среднем четыре часа. Для готовки подходит не свежее, а только отстоянное молоко. Головки сыра выдерживают в разнообразных рассолах, а затем несколько недель продукт доспевает в отдельном холодильнике. Осваивать новые сырные рецепты - для Натальи хобби, которое постепенно начинает приносить и свою прибыль. А шесть лет назад она и подумать не могла, что обзаведется таким большим хозяйством.