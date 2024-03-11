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Февраль 2024 года стал одним из самых теплых в Беларуси с 1945 года
Февраль 2024года стал одним из самых теплых и влажных в Беларуси с 1945года, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на Белгидромет.
Средняя февральская температура воздуха в республике держалась на отметке 1,7°C тепла, это на 5,2°C выше климатической нормы. Наибольший разрыв был зафиксирован в Брестской области- выше нормы на 6,1°C, а наименьший- на Могилевщине- на 4,6°C.
Самым теплым днем месяца стало 27-е: в Бресте было зафиксировано 16,1°C со знаком плюс.
А вот самый низкий минус был отмечен 9февраля на станции Костюковичи- температура воздуха опустилась до -15,2°C.
Также стоит отметить, что в феврале текущего года выпало 64мм осадков- это 171% от климатической нормы. На большей части республики выпало от 100 до 200% осадков, а на западе и крайнем юго-западе- до 220% нормы. Внекоторых местах и вовсе были побиты исторические рекорды. Только на Гродненскую область пришлось 85мм осадков.
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