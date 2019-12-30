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Фейерверки. Как яркий праздник встретить весело и безопасно?
Магазины пиротехники по всей стране в эти дни переживают пик продаж
Магазины пиротехники по всей стране в эти дни переживают пик продаж, хоть сами продавцы признаются, несколько лет назад белорусы активнее скупали салюты и фейерверки.
Профессиональный пиротехник в Новый год никогда не сидит дома, признается Игорь, чья фирма специализируется на большом празднике света и взрывах.
Участие в фестивалях или частное празднование различается лишь в масштабах салюта, подготовка и техника безопасности во всех случаях одинакова.
История пиротехнических изделий началась около двух тысяч лет назад в Китае.
Тогда местные умельцы смешивали уголь и серу, а затем засыпали вещества в бамбуковые трубки. Эти приспособления применялись для оповещений об опасности – при поджигании они производили огромные клубы дыма. Позднее к смеси добавили селитру, бамбуковые тростинки превратились в полноценные летающие сигнальные ракеты и фейерверки.
В Минске большие новогодние фейерверки с элементами лазерного шоу пройдут на площадках, например, у Дворца спорта и Ледового дворца в половине второго ночи.
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