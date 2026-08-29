Фейк о "катастрофе" с донорской кровью в Минске опровергли медики

Краткий пересказ от ИИ

В соцсетях распространилась информация о якобы катастрофической нехватке донорской крови в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. И пользователей призывают срочно ехать и сдавать кровь.

Начнем с самого начала. В соседский чат минчанка опубликовала фотографию памятки донора и забила тревогу: крови в столичном центре хирургии нет. Соседи сделали скриншот, выложили в соцсети и пошло-поехало. Но так ли это на самом деле? О ситуации - руководство центра.

Ольга Левандовская, заведующая городским центром трансфузиологии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Такая ситуация, возможно, сложилась потому, что лечащие врачи разговаривают с родственниками пациентов и приглашают их. Т. е. проводится агитационная работа, пропаганда по расширению нашего донорского пола и вовлечению новых доноров в донорское движение. Вместо того чтобы задаться такой целью, что нужно сходить в поликлинику, взять выписку, прийти и сдать кровь для своего папы, она решила сказать, что у нас нет крови. Приходите соседи, сдавайте".

Как нам пояснили, памятка, которую увидел автор поста, выдается родственникам пациентов всегда. Это просто инструкция с контактами, а не крик о помощи. Медики подчеркивают, что ситуация с донорской кровью в Минске не просто стабильная, а полностью контролируемая.

Ольга Левандовская: "Донорская кровь - это уникальный ресурс и стратегический запас системы здравоохранения. А наше учреждение, имея в своем названии такие важные направления медицины, как трансплантология, хирургия, гематология, подразумевает, что для сопровождения данного направления нужна адекватная и эффективная трансфузионная терапия. В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов".

Ситуация с донорской кровью в Минске полностью контролируемая

Острый лейкоз - тяжелое заболевание крови, при котором жизненно необходимы регулярные переливания. Руслан Артемеладзе сейчас проходит лечение в центре. Пациент чувствует себя хорошо и лично подтверждает: крови хватает, терапия идет по плану, никаких перебоев нет.

Руслан Артемеладзе, пациент МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Врачи всегда относятся с пониманием, компонентов всегда хватает. Т. е. каждый раз у нас берут кровь, уже после анализа в крови нам дают компоненты. Кровь, тромбоциты - все по показателям. Всегда всего хватает, никогда не было, чтобы она сказала, что компонентов нет, извините. Нет, всегда все есть".

Мы получили доступ в хранилище. В специальных холодильниках хранятся сотни доз эритроцитной массы и плазмы. Запасы регулярно пополняются. Убедились наглядно: полки заполнены, маркировка четкая, сроки годности в порядке. Более того, донация в Беларуси - процесс строго регламентированный. Прием доноров осуществляется в штатном режиме и по графику. Никаких авралов и массовых обзвонов не проводилось и проводиться не будет.

Как итог - паника в соцсетях не имеет под собой реальных оснований. В Минске крови достаточно. Однако если вы твердо решили стать донором, двери центра на Семашко, 8 открыты для вас в будние дни. Не реагируйте на звонки от незнакомцев с просьбами "срочно приехать". Доверяйте только официальной информации и не поддавайтесь провокациям в интернете.