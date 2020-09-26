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Фейк. "Чудо-программа" по распознаванию лиц

И минус еще один фейк. Накануне оппозиционные каналы массово распространяли видео, на котором молодой человек рассказывал о даноне силовиков.

Он говорил, что якобы существует программа, которая умеет распознавать лица, даже если они были скрыты под масками.

А теперь внимание!

Парня на видео зовут Андрей Максимов, он живет в США и является разработчиком игр. Программист просто взял графический редактор и там наложил лица силовиков, которые до этого уже были распознаны. Вот и все чудо-приложение.

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