Фейк. "Чудо-программа" по распознаванию лиц

И минус еще один фейк. Накануне оппозиционные каналы массово распространяли видео, на котором молодой человек рассказывал о даноне силовиков.



Он говорил, что якобы существует программа, которая умеет распознавать лица, даже если они были скрыты под масками.



А теперь внимание!



Парня на видео зовут Андрей Максимов, он живет в США и является разработчиком игр. Программист просто взял графический редактор и там наложил лица силовиков, которые до этого уже были распознаны. Вот и все чудо-приложение.



