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Фейк из деструктивных телеграм-каналов опровергли представители предприятия "Гродно Азот"
Телеграм-каналы в очередной раз взялись распространять ложь о госпредприятиях. По чатам разлетелась информация, что немецкая компания Helmпрекращает сотрудничество с "Гродно Азотом". Там же указано, что контракты были серьезными, мол, компания покупала 10 процентов годового объема продукции завода. В реальности ситуация другая. Представители белорусского нефтехимического гиганта прокомментировали, что немецкая компания действительно покупала от 2 до 10 %, но одного вида удобрения - карбомида. Да и сотрудничество с Helm у "Гродно Азота" прекратилось уже давно.
Татьяна Романюк, начальник отдела маркетинга ОАО "Гродно Азот":
"Наше последнее сотрудничество было в феврале 2020 года. С тех пор мы с компанией не работаем. В клиентском портфеле этой компании на 2025 год нет. В случае желания компании возобновить сотрудничество, в случае наличия у нас экспортного ресурса мы готовы рассматривать сотрудничество в будущем. Компания не является единственным мировым трейдером. У нас есть свой портфель клиентов, с которыми мы работаем. Не могу сказать, что данная компания - клиент группы А".
В очередной раз провалилась попытка раскрутить горячую новость. На деле же снова фейк. А что касается "Гродно Азота", то флагман химической промышленности страны в год выпускает более 1 млн тжидких удобрений. Идет модернизация производства, реализуется проект по строительству нового азотного комплекса. На предприятии перевыполняются показатели рентабельности продаж и экспорта товаров. А средняя заработная плата превысила 1 800 рублей.
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