Фейк не удался. Производственный процесс на БелАЗе не останавливается ни на минуту

Следующее видео - пример того, как не удался фейк. Желая накалить обстановку, некоторые телеграм-каналы опубликовали пост с подписью "А на БелАЗе сегодня снова тишина. Работников не видно". С какого ракурса производили съемку - неясно. На ваших экранах видео, снятое несколько часов назад на промышленном флагмане. Все на своих местах, производственный процесс не останавливается ни на минуту. Расслабляться некогда, ведь у жодинского предприятия большие планы. Накануне завод выиграл тендер на поставку самосвалов в Индию, нужно выполнять обязательство перед зарубежным заказчиком.