Фейк-ньюс вместо протеста

Чудеса фотошопа и никакого мошенничества. Так можнопрокомментировать фейковую новость в телеграм-канале «Борисов 97 %».Подделкунаглядно демонстрирует запись с камеры видеонаблюдения: двое молодых людей сфотографировались на центральнойплощади города с поднятыми вверх руками, а затем, видимо, с помощьюкомпьютерных программ вмонтировали двафлага. "После публикации готового материала в адрес смельчаков посыпались слова поддержкиих «героичного подвига», - говорят в МВД. Правда, люди с объективным взглядомна жизнь такую подделку вряд ли оценят.