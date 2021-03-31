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Фейк о Витебском областном онкологическом диспансере

Специалисты осваивают новые высокотехнологичные операции

Обновленный хирургический корпус, который принял пациентов, открылся еще в феврале. Там установлено современное оборудование, оснащена клинико-диагностическая лаборатория, сформирован профессиональный штат.

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