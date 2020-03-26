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Фейк от Блумберг

Минздрав контролирует ситуацию с COVID-19 в стране

В то же время становится грустно, что когда разные страны борются с распространением вируса, отдельные СМИ на регулярной основе пытаются на этой теме хайповать, забывая при этом, что эти материалы читают люди, наши с вами родители, друзья, соседи и коллеги.

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