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Фейк: от действий русских военных страдают ежики
Фейкометчики продолжают распространять в соцсетях недостовернную информацию. На этот раз досталось ежикам. В одном из украинских аккаунтов в "Инстаграме" появилась фотография обгоревшего ежа. В публикации утверждается, что животное якобы пострадало от действий русских военных. На самом же деле фото вновь оказалось архивным. Сделано оно было еще в 2021 году в Омске после пожара. Сотрудники МЧС вытащили зверька из огня, и фото еще тогда разлетелось по российским соцсетям. Горе-авторы фейкового сообщения позже удалили пост.
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