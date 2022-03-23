Фейк: от действий русских военных страдают ежики

Фейкометчики продолжают распространять в соцсетях недостовернную информацию. На этот раз досталось ежикам. В одном из украинских аккаунтов в "Инстаграме" появилась фотография обгоревшего ежа. В публикации утверждается, что животное якобы пострадало от действий русских военных. На самом же деле фото вновь оказалось архивным. Сделано оно было еще в 2021 году в Омске после пожара. Сотрудники МЧС вытащили зверька из огня, и фото еще тогда разлетелось по российским соцсетям. Горе-авторы фейкового сообщения позже удалили пост.