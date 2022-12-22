Фейки о белорусской армии и готовность ВС обсудили на совещании у Президента

Результаты масштабной проверки силового блока Беларуси сегодня обсудили на совещании у Президента Александра Лукашенко. По поручению главы государства в течение недели в Беларуси проходила проверка сил быстрого реагирования Вооруженных сил.

Еще одно направление, где тоже состоялись тренировки, - антитеррористическое. Былизадействованы военнослужащиеиз сил специальных операций. Им противостояло антитеррористическое подразделение под руководством Комитета госбезопасности.

Ситуация по периметру наших границ остается напряженной. Как справедливо отметил Александр Лукашенко, хочешь мира - готовься к войне. Наша армия и КГБ, которые работают на упреждение, выполнили необходимые задачи. В ходе двух проверок, как подчеркнул глава государства, были выявлены недостатки. Их анализу и было посвящено, в том числе сегодняшнее обсуждение. Подробнее об этом рассказала Илона Красутская.

В Беларусипрошлавнезапная проверка боевой готовностиВС

В Беларуси в течение недели проходила проверка сил немедленного реагирования нашей армии. Мероприятия носиликомплексный характер. Мобильно и в кратчайшие сроки войска передислоцировались в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также навели мостовые переправы через Неман и Березину.В этот периодвсегда происходитпередвижение военной техники и личного состава.

Как обычно, на теме сделали мнимую сенсацию. Передвижение нашей совместной группировки с Россией подавалось чуть ли не как предстоящее участие в спецоперации. Зная, как хайпуют на этой теме, и насколько это чувствительный вопрос для людей, Президент Беларуси рассказал суть всех маневров.

Президентответил на кривотолки о военных маневрах в Беларуси

"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - подчеркнул Президент Беларуси.

Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Кстати, те, кто распространяет фейки о нашей армии и других силовых структурах, в перспективе могут быть привлечены к уголовной ответственности. Законопроект инициирован парламентариями. Есть предложение добавить в Уголовный кодекс соответствующую статью.

Последние события заставили стать подкованнее в военной тематике даже людей совершенно далеких от всего этого. Кажется, уже все выучили, что проверка сил немедленного реагирования - это название испокон веков. А не что "вот, что-то произошло, потому всех внезапно подняли по тревоге". Хотя это, конечно, тоже подразумевается на случай, если вдруг что-то случится. Но все происходящие маневры в последнее время - это исключительно тренировки!

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах". В связи с этим глава государства принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. "У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - пояснил Александр Лукашенко.

Проверка системы реагирования на акты терроризма

Учитывая обстановку, сейчас работа на упреждение - задача всего силового блока. Кроме того, Комитет госконтроля вместе с силами спецопераций отрабатывали антитеррористическое направление. Тоже состоялись все необходимые тренировки. Отработаны различные сценарии. И, хотя СМИ широко освещали и мероприятия в ходе проверки сил быстрого реагирования, и систему реагирования на акты терроризма, лишним точно не будет напомнить обществу, зачем это все нам нужно.

Никто не исключает, что изнутри (что маловероятно, невозможно практически) и извне вторгаются на территорию Беларуси террористические группы и захватывают или отдельное здание, дом, государственное учреждение, школу, не дай бог, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция. Действовали наши ребята из сил специальных операций. Им противостояло антитеррористическое подразделение под руководством Комитета госбезопасности. Антитеррористическое направление - это прерогатива не армии, а КГБ, оно управляет, организует контртеррористическую операцию, привлекая нужные средства и силы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Такие мероприятия позволяют в целом посмотреть на обстановку в Вооруженных силах, качество подготовки военных, состояние техники. Погодные условия во время последних тренировок были очень суровыми. И хотя это не было сверхцелью, но картина получилась максимально объективная.

Как белорусские военные справились с внезапной проверкой боеготовности

"Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали ура: были и недостатки. На этих недостатках я хотел бы, чтобы было сегодня сосредоточено внимание. Потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими - погибнут люди. Этого допустить нельзя", - завил Александр Лукашенко.

О тех самых недостатках журналисты по итогам мероприятия спросили у госсекретаря Совета безопасности. Глобально с поставленными задачами наша армия, конечно, справилась, но самоуспокаиваться нельзя.

На совещании у главы государства были подробно проанализированы проблемные вопросы, Президент дал жесткие указания по этому поводу. Вообще никогда нельзя расслабляться людям в погонах. А сегодня, исходя из обстановки вблизи наших границ и анализа действий наших соседей по милитаризации, учитывая их агрессивные планы, захватнические мысли, надо готовить наши силы к тому, чтобы они в любой момент были готовы выйти и выполнить свои задачи - прежде всего обеспечить безопасность наших страны и народа. Это интересовало сегодня Президента. От него получены конкретные поручения: что надо подкорректировать, усовершенствовать. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси