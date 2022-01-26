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Фейки о том, что Беларусь и Россия наращивают агрессию, кому это выгодно - смотрите "В режиме правды" 26 января
"Угроза войны! Они подтягивают к границам войска! Собираются атаковать!" Подконтрольные Госдепу США СМИ только и твердят об этом. Фейками пестрит интернет. Причем там утверждают, что наращивают агрессию именно Беларусь и Россия!
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Кому выгодно, чтоб народ именно так и думал? Что это за составы с военной техникой, фотографии которых тиражируют фейкометы? И причем здесь референдум? Об этом сегодня голос народа в "Режиме правды". Сегодня в вечернем эфире.
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