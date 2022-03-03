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Фейки по-киевски: как в Украине работает целый продакшн лжи - в авторской рубрике Марии Петрашко

Пока российские военнослужащие доставили из Белгородской области 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины, пока Беларусь помогает украинским беженцам, открывая свои госпитали для детей и женщин из "жовта-блакитной", на наши страны организована массированная информационная атака и травля.

Зачем и почему - анализировала, разоблачая вопиющие фейки, Мария Петрашко. Подробности в видео.

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