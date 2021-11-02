Фейки про А. Лукашенко - зачем это Германии?

Сейчас время ознакомиться с творчеством немецких журналистов. Тема все та же - беженцы. Сразу несколько крупных изданий растиражировали публикацию о якобы расследовании властей Германии против Президента Беларуси и подозрении его в незаконном ввозе мигрантов в Евросоюз. (Даже для самих немцев это прозвучало абсурдно и смешно). И все жекто стоит за очередной атакой? Расследование Марии Петрашко (видео).