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Фейки про А. Лукашенко - зачем это Германии?
Сейчас время ознакомиться с творчеством немецких журналистов. Тема все та же - беженцы. Сразу несколько крупных изданий растиражировали публикацию о якобы расследовании властей Германии против Президента Беларуси и подозрении его в незаконном ввозе мигрантов в Евросоюз. (Даже для самих немцев это прозвучало абсурдно и смешно). И все жекто стоит за очередной атакой? Расследование Марии Петрашко (видео).
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