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Фейковые истории из telegram-каналов

И продолжаем развенчивать мифы. Очередная "сенсация" родом из Столбцов - смерть парня, "которого избили сотрудники МВД".

Чтобы телеграм-источнику стало хоть немного стыдно за свое творчество, милиция Минской области провела проверку по этому случаю. Оказалось, речь идет о Виталии Манкевиче. Молодой человек жив и здоров. У жителя Столбцов теперь есть второй день рождения!

Позднее в телефонном разговоре нашим коллегам Виталий Манкевич пояснил (видео).

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