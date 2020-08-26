Фейковые истории из telegram-каналов

И продолжаем развенчивать мифы. Очередная "сенсация" родом из Столбцов - смерть парня, "которого избили сотрудники МВД".



Чтобы телеграм-источнику стало хоть немного стыдно за свое творчество, милиция Минской области провела проверку по этому случаю. Оказалось, речь идет о Виталии Манкевиче. Молодой человек жив и здоров. У жителя Столбцов теперь есть второй день рождения!



Позднее в телефонном разговоре нашим коллегам Виталий Манкевич пояснил (видео).



