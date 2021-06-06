Фейковые новости сокрушают судьбы людей и целые бизнесы

Острые общественно-политические ситуации в мире и пандемия показали, что так называемые новые медиа зачастую поставляют неверную информацию.



А их создатели зарабатывают немалые деньги, используя различные схемы монетизации, так что fake news спокойно сокрушают судьбы людей, целые бизнесы.



Потоки мусорных вбросов растут, когда стоит задача уничтожить государственные устои и независимость, нанести максимальный ущерб экономике и людям. Запад цепляется за любую возможность раскачать ситуацию даже, когда находятся в полном информационном вакууме. Документалка с мирных белорусских улиц стала никому не интересна. Так что предпочитают художественные съемки и фантастические заголовки. Расчет на лайки и просмотры и, может быть даже на "Оскар" от зрителя.

Не их же страну делят на части. В Германии, пытаясь отвлечь население от собственных проблем и локдаунов, не придумали ничего лучшего, чем говорить о протестах в Беларуси или показывать беглых в Литве, да еще и врываться в эфир с невероятным переводом. В самой Литве пошли еще дальше. Пассажир того самого рейса Афины - Вильнюс по прилету дал интересное интервью, которое совсем не вяжется с кадрами из Национального аэропорта Минск.



Хочется спросить: а был ли это пассажир рейса, если да, то сколько заплатили за его выдуманную версию? Словом, мифы и сплетни сыпятся как из рога изобилия. Главное в них не потерять то, что действительно имеет значение. Смотрим материал.



Уж полночь близится, а эта все орет. Сумасшедшая феминистка теперь делает ставку на "ню", эксгибиционисты поддержали. Кризис жанра на лицо, остается только оголяться, чтобы не растерять последних сектантов.



Творческий кризис - состояние, в котором автор теряет способность создавать новые произведения или переживает творческий спад. Тяжесть состояния варьируется от сложности в придумывании оригинальных идей до многолетней неспособности заниматься работой.



Творческий тупик - состояние знакомое многим известным авторам, и это нормально. Ненормально, когда некоторые, мягко говоря, современные творцы нашли примитивный способ всегда оставаться на плаву. Плодить фейки - это же так просто и прибыльно. И как профит - мусорные материалы долго не тонут.



В итоге европейские СМИ смекнули, раз Беларусь зажила обычной жизнью, а это идет вразрез с планами, самое время делать кашу из топора. Ведь никто не будет копаться в первоисточниках. И вот немецкие ресурсы как по команде приступают к оболваниванию. В эфир выходит репортаж из Литвы, куда, как известно, сбежала пара-тройка белорусов. Эта дамочка на видео требует освободить ее мужа, который ни за что сидит в белорусской тюрьме. Всего-навсего забрызгал мыльной пеной полицейскую машину - переводят слова авторы материала.









И верят же. Подумаешь, принес человек на протесты мыло, ну и что, сразу его в тюрьму? Чувствуете недосказанность? Это как раз тот случай, когда одно слово меняет всю суть происходящего. В итоге немецкая документация держится на одном большом мыльном пузыре, который лопается, как только включается оригинальная дорожка со звуком. А давайте послушаем настоящий голос героини революционного сюжета.



Хороша выходит пена. Может предложить авторам сюжета побриться такой? Так что выходит не мыльная пена, а строительная? Он запенил машину правоохранительных органов. В Австрии за такое недавно посадили мужчину на 2 года. А в Германии за порчу авто и того пуще - на 2 года 8 месяцев. Но это сам себе режиссера нисколько не смущает. Надо как-то переводить стрелки с немецких протестов. Сотни тысяч против Меркель не интересуют? Хотя, погодите, это же то самое знаменитое…



Совсем другое дело - это 12 человек в Литве с БЧБ-символикой - об этих потомках нацистов не написал только ленивый. Сразу видно искреннее желание СМИ быть объективными и показать, что происходит в Беларуси. В любой непонятной ситуации включай картинку из Литвы и записывай экспертов. Последние, правда, вообще не очень понимают, что происходит.



Знатоки в области политики, геополитики и экономики - профессионалы самого разного калибра готовы говорить совершенно на любую тему. Плохо, что ограничиваются общими фразами, да и ту сформулировать не в состоянии. Сыпятся уже на первом вопросе о введении санкций.



Вот такое экспертное мнение о комарах. Опустим тот факт, что такой мощный комментарий мог бы дать любой прохожий, но интересно другое. Похожий вопрос о давлении на Беларусь в этот же день адресован уже другому специалисту. Так показал ли, наконец, Евросоюз Беларуси, где раки зимуют?



Вы там определитесь уже с насекомыми. Покупать нам спрей от комаров или еще подумать? И вот эти интервью выходят в один день. Впрочем, пропагандистские ресурсы Германии регулярно попадают впросак. Вбросы стали неотъемлемой частью репортажей и печатной прессы. Особенно потеряли чувство реальности после событий августа 2020-го.



В одном из осенних выпусков "Клуба редакторов" участники, вдумайтесь, только за первую минуту репортажа насчитали несколько откровенных фейков.



А это еще далекие заграничные примеры недалекого вмешательства в СМИ.



Вымарывать нацистское прошлое арестованного плаксы Протасевича западные СМИ дружно бросились после того, как в интернете появились фото экстремиста на Донбассе. Когда на снимках стало видно, чем занимался Протасевич на самом деле, западные кураторы решили просто "отредактировать реальность". Британская The Times подчистила статью о боевике-наемнике. Как описал ситуацию журналист Брайан Макдональд - газета изъяла из публикации упоминание о связи Протасевича с "Азовом" из-за "давления сверху". Вот мы и узнали, как комары кусают за руки британских журналистов. Эти залетные, судя по всему, умеют отлично настаивать. И вот уже вместо экстремиста на первых полосах красуется незапятнанный блогер.



Целый абзац по щелчку улетает в трубу. Ну как вам такая редакция? Достаточно демократично и независимо? Коперфильд с такими фокусами нервно стоит в сторонке. Когда-то он заставил исчезнуть целый самолет. А тут нажатием одной клавиши целый пласт занимательной биографии испарился. Мало того, весь инцидент с рейсом Афины - Вильнюс просто переворачивают в воздухе, творя революционную сенсацию.









Неужели кто-то в современном мире думает, что вся эта свобода независимой прессы еще что-то значит. Да бросьте. Вам втюхивают сочинение на вольную тему, говоря, что это изложение, а вы кушаете большой ложкой. Ну, приятного аппетита. Факты тонут или перемалываются в общем котле со вбросами. И под сомнения ставятся как раз очевидные вещи. Скажете Ромка-нацик террорист? Фотографии в военной форме с автоматом? Так это ж стрингер 21 века. А оружие - это такое фоторужье. Он на фотоохоту собирался. Видите, на поясе и кинопленка заряжена.



И то, правда. У Дудя разве врут? Там же все на Библии клятву дают перед интервью, не меньше.



Так что давайте честно, соткать абсолютно любую историю сегодня не проблема, главное чтобы эта история работала на вас, а не рассыпалась на глазах. Вот вы отбросьте всю ситуацию с самолетом на секундочку.



В сухом остатке имеем боевика, который добровольно пошел работать наемником в чужую страну, и убивал… или был готов убивать людей. И вот это очень важно. По мнению отдельных невероятных - тех, кто не привык заглядывать дальше заголовка, их супергерой так и останется лицом с европейского билборда.



Но законное место для обложки всегда найдет героя. И поклонникам деструктивного творчества будет очень не просто признать в очередной раз, что поддались эффекту толпы.

