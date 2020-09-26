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Фейковый протест. Ни одного сотрудника Цептер-Банка среди митингующих не оказалось

Думать отказываются те, кто читает только ресурсы, которые захламлены откровенными вбросами.

Служба безопасности Цептер-Банка решила проверить тех, кто якобы вышел на акцию протеста возле входа в офисное здание. Фото протестующих появилось в так называемых демократических СМИ, которые кормятся в Польше. И, как выяснилось, ни одного сотрудника банка среди митингующих не оказалось. Наверное поэтому фотограф, который этот снимок сделал, отошел как можно дальше, взяв общий план, чтобы в лицах, попавших в кадр, было сложнее рассмотреть уже знакомые по псевдостачкам у других предприятий. Что ж, попытка фейковой забастовки не зачтена.

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