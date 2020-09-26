3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фейковый протест. Ни одного сотрудника Цептер-Банка среди митингующих не оказалось
Думать отказываются те, кто читает только ресурсы, которые захламлены откровенными вбросами.
Служба безопасности Цептер-Банка решила проверить тех, кто якобы вышел на акцию протеста возле входа в офисное здание. Фото протестующих появилось в так называемых демократических СМИ, которые кормятся в Польше. И, как выяснилось, ни одного сотрудника банка среди митингующих не оказалось. Наверное поэтому фотограф, который этот снимок сделал, отошел как можно дальше, взяв общий план, чтобы в лицах, попавших в кадр, было сложнее рассмотреть уже знакомые по псевдостачкам у других предприятий. Что ж, попытка фейковой забастовки не зачтена.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов