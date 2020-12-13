Все эти многочисленные фонды получают финансирование под одним единственным предлогом: борьбы за демократию и свободу слова. Механизм дотаций работает пока для него есть скажем так "топливо". Например, красивая картинка разгона незаконных митингов или страшные истории зверств режима. Причем, как оказалось, иногда и доказательств никаких не требуется…





Чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят

По такому принципу был построен, пожалуй, самый известный фейк последнего месяца. Жертву белорусского ОМОНА девушку Кристину оплакивал весь интернет и в белорусском, и в зарубежном сегменте. А все потому, что шведское издание ETC повелось на грубый вброс от пранкеров. Те уже во всем сознались, подробно рассказали, как так вышло… Невероятно, но факт: люди до сих пор выходят с плакатами в поддержку вымышленного персонажа.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/154/154752ac50786fd4d4ff3744dcb60690.jpg

Похожих примеров "веерного репоста" не проверенных данных действительно много. Вот польский Белсат рассказывает о том, как военные стреляют в протестующих из детских пистолетов палочками с резиновыми присосками…

А это - американское Радио Свобода рапортует перед очередной воскресной акцией о военной технике на подступах к Минску. В доказательство: фото, сделанное еще весной и вообще не в Беларуси…

Так же "Онлайнер" на пару с Белсатом раструбил о штрафах за коврики для вытирания ног в домах Новой Боровой.

А tut.by пустил в тираж вымышленную историю от свидетеля из автозака. Здесь даже сами пранкеры удивились фантазии ресурса: другой герой этой же статьи говорит, что видел того самого, вымышленного, и подтверждает его слова.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/3d5/3d5f3203414b6b07e942cf729e0557d5.jpg

На передовой создания иллюзии постсоветского Мордора - иностранный информационный десант. Белорусам, которые доверяют этим СМИ, настоятельно рекомендуется заглянуть в украинский сегмент интернета. "Радио", "Настоящее Время" и "Дойче Велле" и прочие уже помогли жовто-блакитным с революцией. Теперь - выступают предметом разбора сотен, если не тысяч, фейков для медиаэкспертов. Ну а в неопытной Беларуси таким ресурсам благодать.

О чем уже не первый год говорят и наши медийщики. За примерами далеко не ходим: 5 фейков в минуту - новый рекорд от "Дойче Велле". В интервью журналистке "Аль-Джазиры" драматург для драматизма соврал, а может по незнанию ввел в заблуждение зрителей как минимум два десятка раз…

На выборах работало три миссии иностранных наблюдателей: СНГ, ШОС, независимые европейские

Ни один выпуск новостей ни на одном канале не был сорван! Наоборот, новостных эфиров стало больше. Все выходило в эфир согласно расписанию и даже чаще. Ни один журналист не был уволен - все уходы по собственному желанию. Российские журналисты в белорусских госСМИ не работали! Они работали на свои редакции.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/c13/c13f5813a6a470842360d27017d82edb.jpg

В Новой Боровой живет 15 тысяч человек. Спиленный вандалами шток восстановили за 2 дня городские власти, параллельно организовав подвоз питьевой воды.