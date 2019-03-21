Филарет отмечает 84-й день рождения

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет сегодня отмечает 84-й день рождения. Лидер православия, Герой Беларуси Кирилл Вахромеев долгие годы посвятил церковному служению на кафедрах разных стран, но большая часть его жизни связана с возрождением религиозной жизни Беларуси. Более 20 лет иерарх возглавлял православную церковь нашей страны. С 2013 года Митрополит Филарет - на покое и в статусе Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.