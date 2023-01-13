Фильберт: Это тренд, что в Германии постоянно закрываются какие-то предприятия

Соединенные Штаты за счет Германии продвигают и поставляют свое оружие в Украину. А немецкое правительство идет у них на поводу, тем самым уничтожая свою экономику.

Беспокойства в Европе выражают все нормальные адекватные политики (и правые, и левые) по поводу любых поставок вооружений Германией, которая не имеет права по Конституции участвовать ни в каких внешних конфликтах, говорит блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт.

По его словам, немецкие политики даже из партии зеленых, казалось бы, экологов, они являются не чем иным, как лоббистами именно американской оружейной промышленности. "Мы видим, что в Германии очень сильно страдает от этого экономика. Неважно, куда я зайду, в какие социальные сети, везде статьи основных СМИ, что закрываются предприятия, закрылась мебельная какая-то сеть. Была новость, что закрылась крупная мебельная сеть, они настолько банкроты, что даже не смогут вернуть оплаченные деньги за неполученные заказы. Это тренд, что в Германии постоянно закрываются какие-то предприятия".