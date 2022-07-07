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Фильберт: Европа начинает разваливаться
Сплоченность и единство. Значения этих слов жители Европы на ближайшее время могут забыть. По словам немецкого эксперта Сергея Фильберта, причина в том, что у всех стран есть собственная выгода, и каждая перетягивает одеяло на себя. Именно это и привело к подорванной и слабой позиции Европейского союза.
Евросоюз на бумаге был стабильный. Такие системы живут только до тех пор, пока они могут паразитировать на других странах - Ближний Восток, Россия, Белоруссия, бывшие советские республики, Азия. А сейчас, как мы видим, все больше народов и государств понимают, что такое настоящий суверенитет, что он необходим. Это все больше понимают даже на том же Востоке. В Саудовской Аравии традиционные союзники по нефтяным контрактам и долларовым договорам США начинают уже пытаться [проводить] какую-то свою политику и даже ближе и лучше относятся к России, БРИКС и к другим государствам, чем к США. И в Европе такая же ситуация. То есть у нас стабильность и такое единство только лишь на бумаге и в СМИ. Люди тоже понимают, что Европа - это всего лишь красивый фантик, и в ней структуры и единства давно нет, и она начинает разваливаться. Мы видим это как раз по украинскому кризису, что Франция одно пытается сделать, Британия (хотя она уже не в ЕС) - другое, Германия вообще делает все против своего народа. Как это можно назвать единством?
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