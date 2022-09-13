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Фильберт: Немцы не смогут оплатить счета за свет, воду и отопление
Заоблачный рост цен на отопление, воду и свет - это новая реальность для жителей Германии, с которой придется мириться, а все из-за того, что власти не видят дальше своего носа. Таким мнением поделился немецкий эксперт Сергей Фильберт. По его словам, так называемая зеленая энергетика абсолютно не дала положительных результатов, а лишь усугубила ситуацию.
Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии": Это катастрофа. И немцы, которые получают социальную помощь, просто физически не смогут оплатить те счета, которые придут за свет, воду и отопление. Я уже слышу от своих пользователей, что приходит счет за газ, который просто в два раза выше. Если человек платил, например, 400 евро за год (в зависимости от дома, от квартиры, от того, насколько она изолирована и какое отопление), там от 1000 до 5000 евро. И вот это сейчас уже в два раза больше. Можно сказать, что это наценка только за весну. Цены на газ с того времени и на дизель тоже растут. Много в Германии топят также дизелем. Это в основном поставлялось из России. Цены, конечно, и на дизель выросли, соответственно, и на электроэнергию. Угольные электростанции и атомные электростанции в связи с зеленой политикой свернули практически, закрыли все. То есть, здесь в основном электричество вырабатывалось также газом. Сейчас уже зеленая политика полностью показала свою нереальность и губительность для Германии.
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